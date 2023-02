Il Napoli è talmente forte che per gli avversari il primo gol è un sollievo | è la fine dell’agonia

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 febbraio 2023) Chiuso per esaurimento di aggettivi. Sono finite le parole per descrivere la forza di questoche èlanciato da non riuscire a giocare al di sotto dei suoi standard. Sembra un non-sense e forse lo è: la squadra di Spalletti è un’armata che autoriproduce sé stessa. È sempre capace di autorigenerarsi, anche appena quattro giorni dopo aver giocato in Champions League. Ha ragione Paolo Di Canio che in settimana ha esclamato: «Questoha finalmente spazzato anni e anni di chiacchiere del calcio italiano, Luciano e i suoi calciatori stanno dimostrando che è possibile giocare ad alto livello ogni tre giorni». Perché, va detto, Spalletti ormai ha ripristinato i titolarissimi. Non si può neanche dire che ilvinca per forza d’inerzia. Perché ilproduce sempre gioco, anche oggi ...