Il leader eccezionale apre la giornata contro l’Empoli

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 febbraio 2023) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 24/02/2023 alle 20:42 TEC Il Napoli, dopo la vittoria in Champions Leaguel’Eintracht, vuole continuare a brillare in Serie A per portare a 18 punti il ??vantaggio sull’Inter I ‘partenopei’ visitano un Empoli che accumula quattro partite senza vincere al Carlo Castellani il napoli Vuole continuare a travolgere in Serie A con quella che potrebbe essere la loro ottava vittoria consecutiva in campionato se riescono a sconfiggere Empoli nella partita chela 24^questo sabato (18:00). La squadra alla moda in Europa ha raccolto un’importante vittoria in trasfertal’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale del Champions ...