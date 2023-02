Il grande ritorno nella storia dell’impero del Sol Levante

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 25 febbraio 2023) Siamo abituati a pensare al Giappone come a una potenza economica e tecnologica sostanzialmente microscopica dal punto di vista militare. Tuttavia, a breve, l’idea di un Giappone privo della capacità di proiettarsi seriamente fuori dai propri confini diventerà un ricordo. Risale infatti alla fine del 2022 l’annuncio del premier nipponico Kishida, in cui ha comunicato l’intenzione di Tokyo di intraprendere un progetto quinquennale di riarmo, del valore di 220 miliardi di dollari. Si tratta, in realtà, di una formalizzazione che non ha colto di sorpresa nessuno, ma che – tuttavia – avrà un discreto impatto sul futuro geopolitico dell’estremo Oriente. Pacifismo addio? In termini percentuali l’idea è, in definitiva, quella di allineare la quota di Pil nipponico destinata alla difesa a quella del mondo Nato (il 2%): non di per sé una cifra fuori dal mondo, ma inedita per una nazione ...