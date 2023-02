Il G20 si spacca sulla guerra in Ucraina | il summit si chiude senza comunicato finale

(Di sabato 25 febbraio 2023) Lainil G20 finanze di Bangalore, in India, che si è chiusounufficiale condiviso da tutti i partecipanti. Le conclusioni sono state dunque affidate a una «sintesi» diffusa dalla presidenza indiana, nella quale si parla della volontà della «maggior parte dei partecipanti» di non fare passi indietro rispetto alle dichiarazioni di un anno fa a Bali, quando, purl’unanimità, si condannò «con forza lain». L’India, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Reuters, avrebbe fatto pressioni fino all’ultimo per evitare l’uso della parola, rifiutata da Russia e Cina, il cui no ha fatto saltare l’approvazione della nota congiunta. G20to ...

Yellen ha spiegato che lasciar fuori dal comunicato fiscale una condanna della guerra segnerebbe un passo indietro dal verticedi Bali dello scorso novembre. "Non possiamo mettere in discussione ...

La sintesi contiene inoltre un riferimento al “moderato miglioramento delle prospettive economiche globali” e sui rischi per l’economia “inferiori”, compresi quelli relativi all’inflazione L'India ha ...La guerra in Ucraina giunge al 367esimo giorno. Il G20 in India si spacca sulla guerra e la condanna della presidenza di turno indiana non riceve l'appoggio di Russia e Cina. Dopo che l'Ue ha raggiunt ...