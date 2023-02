Il G20 ha condannato l'invasione dell'Ucraina: contrari solo Russia e Cina (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutti i membri del Gruppo dei Venti (G20) - ossia le economie più forti del pianteta - ad eccezione di Russia e Cina, hanno concordato di 'condannare con forza' l'invasione dell' Ucraina da parte di ... Leggi su globalist (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutti i membri del Gruppo dei Venti (G20) - ossia le economie più forti del pianteta - ad eccezione di, hanno concordato di 'condannare con forza' l'da parte di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CapitanDarloks : RT @elisamariastel1: A seguito della riunione dei capi dei ministeri delle finanze e delle banche centrali del G20, l'India non ha condanna… - EnricoMasala1 : RT @elisamariastel1: A seguito della riunione dei capi dei ministeri delle finanze e delle banche centrali del G20, l'India non ha condanna… - Verita_occulte : RT @elisamariastel1: A seguito della riunione dei capi dei ministeri delle finanze e delle banche centrali del G20, l'India non ha condanna… - nicodirenzo1 : RT @elisamariastel1: A seguito della riunione dei capi dei ministeri delle finanze e delle banche centrali del G20, l'India non ha condanna… - BjStefano : RT @elisamariastel1: A seguito della riunione dei capi dei ministeri delle finanze e delle banche centrali del G20, l'India non ha condanna… -