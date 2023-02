Il fondatore delle Brigate Rosse è di nuovo nei guai: cosa ha deciso la procura (Di sabato 25 febbraio 2023) La procura di Torino riaccende un faro sugli anni di piombo e ha iscritto nel registro degli indagati Renato Curcio in relazione alla sparatoria davanti alla cascina Spiotta, nell'Alessandrino, che nel 1975 mise fine al sequestro dell'imprenditore piemontese Vittorio Vallarino Gancia. I magistrati e i carabinieri del Ros sono alla ricerca del brigatista mai identificato che sarebbe riuscito a fuggire tra i boschi durante lo scontro a fuoco in cui persero la vita Margherita ‘Mara' Cagol, la moglie di Curcio, fondatore del gruppo terroristico di sinistra, e Giovanni D'Alfonso, appuntato dell'Arma. L'inchiesta nasce da un esposto del figlio del militare ucciso, Bruno D'Alfonso: Curcio è accusato di concorso nell'omicidio del carabiniere e il 14 febbraio gli è stato notificato l'avviso di garanzia. L'ex brigatista, oggi 81enne, ha negato ogni ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Ladi Torino riaccende un faro sugli anni di piombo e ha iscritto nel registro degli indagati Renato Curcio in relazione alla sparatoria davanti alla cascina Spiotta, nell'Alessandrino, che nel 1975 mise fine al sequestro dell'imprenditore piemontese Vittorio Vallarino Gancia. I magistrati e i carabinieri del Ros sono alla ricerca del brigatista mai identificato che sarebbe riuscito a fuggire tra i boschi durante lo scontro a fuoco in cui persero la vita Margherita ‘Mara' Cagol, la moglie di Curcio,del gruppo terroristico di sinistra, e Giovanni D'Alfonso, appuntato dell'Arma. L'inchiesta nasce da un esposto del figlio del militare ucciso, Bruno D'Alfonso: Curcio è accusato di concorso nell'omicidio del carabiniere e il 14 febbraio gli è stato notificato l'avviso di garanzia. L'ex brigatista, oggi 81enne, ha negato ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ???La comunità di Yagodnoye a nord di #Artyomovsk (chiamata #Bakhmut in Ucraina) è sotto completo controllo delle forz… - Giovanniarpaint : RT @ProgettoLepanto: ???La comunità di Yagodnoye a nord di #Artyomovsk (chiamata #Bakhmut in Ucraina) è sotto completo controllo delle forz… - Nicola23453287 : RT @ProgettoLepanto: ???La comunità di Yagodnoye a nord di #Artyomovsk (chiamata #Bakhmut in Ucraina) è sotto completo controllo delle forz… - francescoburra3 : RT @ProgettoLepanto: ???La comunità di Yagodnoye a nord di #Artyomovsk (chiamata #Bakhmut in Ucraina) è sotto completo controllo delle forz… - Fabrizi04906407 : RT @ProgettoLepanto: ???La comunità di Yagodnoye a nord di #Artyomovsk (chiamata #Bakhmut in Ucraina) è sotto completo controllo delle forz… -