Il fallimento dell'istruzione (Di sabato 25 febbraio 2023) I comportamenti dei giovani sono all'ordine del giorno: vengono criticati, censurati, demonizzati. Ma chi sono "i giovani"? Sono i nostri figli. I giovani sono figli che hanno bisogno di crescere. Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 febbraio 2023) I comportamenti dei giovani sono all'ordine del giorno: vengono criticati, censurati, demonizzati. Ma chi sono "i giovani"? Sono i nostri figli. I giovani sono figli che hanno bisogno di crescere.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... limesonline : ?? ?? Il mondo questa settimana il fallimento delle sanzioni Ue alla Russia, la guerra d'Ucraina vista dai paesi del… - JMayflo : RT @laura_corrotti: Dalla Corte dei Conti arriva la certificazione del fallimento di Zingaretti, in particolar modo, in riferimento alla pr… - JMayflo : RT @laura_corrotti: “La certificazione definitiva del fallimento dell’amministrazione Zingaretti”. Leggi qui il mio intervento ?? - gmauro20 : RT @DeSantis1948: ??Gli sbarchi non conoscono sosta .Da inizio anno secondo il Viminale sono arrivati 12.906 migranti...IL TRIPLO DELL'ANN… - jorgera67306980 : RT @laura_corrotti: “La certificazione definitiva del fallimento dell’amministrazione Zingaretti”. Leggi qui il mio intervento ?? -