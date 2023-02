Il calcio italiano si è risvegliato? Guai a festeggiare: ecco perché (Di sabato 25 febbraio 2023) Siccome siamo italiani e ci piace esagerare... stiamo esagerando. Se fino a ieri l'altro era tutto un «quanto facciamo schifo» e «ma dove vogliamo andare col nostro calcio da quattro soldi» e «siamo il quarto mondo pallonaro» e così via, ora, dopo le partite di andata degli ottavi di Champions è tutta una celebrazione: «Siamo rinati!», «conquisteremo l'Europa!», «che belli che siamo alla faccia degli inglesi». Ed è vero, gli inglesi hanno preso gli schiaffoni (pareggio per il City, sconfitte per Chelsea, Liverpool e Tottenham, per un totale di zero vittorie in quattro partite) ed è altrettanto vero, noialtri con i successi di Napoli, Milan e Inter ci siamo fatti belli agli occhi del Vecchio Continente ma... calma. E “calma” lo diciamo per due motivi. Il primo: erano solo partite di “andata”. No perché qui c'è già la corsa a ipotizzare gli accoppiamenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Siccome siamo italiani e ci piace esagerare... stiamo esagerando. Se fino a ieri l'altro era tutto un «quanto facciamo schifo» e «ma dove vogliamo andare col nostroda quattro soldi» e «siamo il quarto mondo pallonaro» e così via, ora, dopo le partite di andata degli ottavi di Champions è tutta una celebrazione: «Siamo rinati!», «conquisteremo l'Europa!», «che belli che siamo alla faccia degli inglesi». Ed è vero, gli inglesi hanno preso gli schiaffoni (pareggio per il City, sconfitte per Chelsea, Liverpool e Tottenham, per un totale di zero vittorie in quattro partite) ed è altrettanto vero, noialtri con i successi di Napoli, Milan e Inter ci siamo fatti belli agli occhi del Vecchio Continente ma... calma. E “calma” lo diciamo per due motivi. Il primo: erano solo partite di “andata”. Noqui c'è già la corsa a ipotizzare gli accoppiamenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La cosa importante di tutto quel che sta succedendo è che la gente ha capito che il calcio italiano ha il verme. Da… - ZZiliani : Cari @andreaabodi ministro dello sport, #gravina presidente @FIGC, Casini e DeSiervo presidente e ad @SerieA, siete… - ZZiliani : @realvarriale @andreaabodi No, lui ha già discusso sul come salvare il calcio italiano a casa della mamma di Agnell… - lillo1440 : RT @Juveatrestelle: Complimenti alla #FIGC per aver fatto questo al calcio italiano #DisdettaDaznSky #DisdettaPayTV #DisdettaSky #disdettaD… - michelejuve : RT @Boji_89: #RescinderePaytv Devono fallire! Il calcio è un asset fondamentale per il Pil italiano. Non date i vostri soldi a chi vuole la… -