IBSA Next Gen Cup, Gevi Napoli Basket: altra sconfitta contro la EA7 Armani Milano (Di sabato 25 febbraio 2023) Ancora una sconfitta, nella seconda giornata della IBSA Next Gen Cup, per la Gevi Napoli Basket. Gli azzurri allenati da coach Alfredo Lamberti, sono stati battuti dalla EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 68-75. Buona comunque la gara della formazione under 19 della Gevi Napoli Basket che, dopo aver inseguito per tutto l’arco dell’incontro, era riuscita a portarsi ad appena due lunghezze di distanza ad un minuto dal termine della gara. Una bomba realizzata dai milanesi ha spento il tentativo finale di rimonta degli azzurri, che sono attesi ora dalle prossime due decisive gare in programma oggi 25 febbraio alle ore 14:00 contro Tezenis Verona, e dall’ultima ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) Ancora una, nella seconda giornata dellaGen Cup, per la. Gli azzurri allenati da coach Alfredo Lamberti, sono stati battuti dalla EA7 Emporiocon il punteggio di 68-75. Buona comunque la gara della formazione under 19 dellache, dopo aver inseguito per tutto l’arco dell’in, era riuscita a portarsi ad appena due lunghezze di distanza ad un minuto dal termine della gara. Una bomba realizzata dai milanesi ha spento il tentativo finale di rimonta degli azzurri, che sono attesi ora dalle prossime due decisive gare in programma oggi 25 febbraio alle ore 14:00Tezenis Verona, e dall’ultima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportandoIT : IBSA Next Gen Cup 2022/23, il recap della 2ª giornata del concentramento di Trento e Rovereto - SportandoIT : IBSA Next Gen Cup, Venezia supera in volata Trento - SportandoIT : IBSA Next Gen Cup, Tortona si impone su Trieste - SportandoIT : IBSA Next Gen Cup, Treviso si impone su Sassari - SportandoIT : IBSA Next Gen Cup, 34 di Tanfoglio e Brescia batte la Virtus -