IBSA Next Gen Cup 2022/23, Girone A: Faye dominante, la UNAHOTELS Reggio Emilia piega il Banco di Sardegna Sassari

La UNAHOTELS Reggio Emilia si impone sul Banco di Sardegna Sassari nella 6ª giornata della IBSA Next Gen Cup 2022/23. Inizio di partita equilibrato con Barou dal post-basso a trascinare Sassari e il duo Belloni-Giberti a caricarsi i biancorossi sulle spalle (8-7). Le squadre continuano a scambiarsi sorpassi e controsorpassi con Ferrari e Belloni nel pitturato a replicare al duo Casula (da tre punti) – Barou (dominante in area e non solo) per il 14-15. Dopo una bomba di Dore, Faye fa sentire i suoi muscoli agli avversari assieme a Codeluppi per il +5 reggiano, prima che Dore sulla sirena tenga vicino la Dinamo sul 22-25. Sassari si aggrappa alle abilità del centro Barou ...

