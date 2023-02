Ibrahima Bamba gioiello italiano sul mercato: parla il presidente (Di sabato 25 febbraio 2023) Il presidente del Vitoria Guimaraes, Antonio Miguel Cardoso commenta le voci di mercato sul centrocampista italiano Ibrahima Bamba (classe 2002):... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Ildel Vitoria Guimaraes, Antonio Miguel Cardoso commenta le voci disul centrocampista(classe 2002):...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ibrahima Bamba gioiello italiano sul mercato: parla il presidente: Il presidente del Vitoria Guimaraes, Antonio Mig… - kazimodo0 : @MilanTMN Ibrahima bamba ???? MDC ?? pobega Quagliata ???? Vice Théo Stalmach ??? ?? bakayoko Coppola ???? ?? DC ?? gabbia F… - rumorstransfers : Arsenal and Aston Villa are both interested in Vitoria Guimaraes midfielder Ibrahima Bamba. (Il Giornale) - sportli26181512 : L'Atalanta sulle tracce del giovane Bamba: la concorrenza è inglese: Aston Villa, Arsenal e Atalanta. Secondo Il Gi… - cuadrodecruijff : RT @Marcoelraa: #AstonVilla sta provando a bloccare Ibrahima #Bamba, centrocampista del #VitoriaGuimaraes classe 2002 italiano di origine i… -