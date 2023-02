I verbali di Panzeri: «Anche per Lara Comi (Forza Italia) soldi dal Qatar» (Di sabato 25 febbraio 2023) Il pentito del Qatargate: «Mi arrivarono Anche 600 mila euro per l’ex segretaria della Cgil Camusso, ma ne diedi solo 50 mila al suo assistente». Tutti gli interessati smentiscono Leggi su corriere (Di sabato 25 febbraio 2023) Il pentito delgate: «Mi arrivarono600 mila euro per l’ex segretaria della Cgil Camusso, ma ne diedi solo 50 mila al suo assistente». Tutti gli interessati smentiscono

