I segreti della tipografia Bonvini a Scalo di Porta Romana (Di sabato 25 febbraio 2023) La messa in scena sembra essere quella di oggi mentre camminando lungo Rue Glaize a Montpellier non si può far altro che divincolarsi tra i tavolini degli innumerevoli locali (e localini) che la sommergono, e non quella che raffigurava nel film di José Giovanni del 1973, Deux Hommes dans la ville, una tipografia in una qualche strada di una piccola città di provincia. Ma la trasformazione di ogni angolo cittadino in quella sorta di salotto della nonna con suppellettili varie, dette anche “arredo urbano” come avverte Fran Lebowitz, ha ormai invaso ogni angolo del quieto vivere cittadino, dall’Europa fino a Time Square. In quella ipotetica tipografia lavorava Gino Strabliggi, il personaggio interpretato da Alain Delon, che grazie alla mediazione del rieducatore Germain Cazeneuve (Jean Gabin), sembrava poter superare il suo passato da ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 febbraio 2023) La messa in scena sembra essere quella di oggi mentre camminando lungo Rue Glaize a Montpellier non si può far altro che divincolarsi tra i tavolini degli innumerevoli locali (e localini) che la sommergono, e non quella che raffigurava nel film di José Giovanni del 1973, Deux Hommes dans la ville, unain una qualche strada di una piccola città di provincia. Ma la trasformazione di ogni angolo cittadino in quella sorta di salottononna con suppellettili varie, dette anche “arredo urbano” come avverte Fran Lebowitz, ha ormai invaso ogni angolo del quieto vivere cittadino, dall’Europa fino a Time Square. In quella ipoteticalavorava Gino Strabliggi, il personaggio interpretato da Alain Delon, che grazie alla mediazione del rieducatore Germain Cazeneuve (Jean Gabin), sembrava poter superare il suo passato da ...

