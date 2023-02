"I nostri segreti". Laurenti distrutto dalla Toffanin: in lacrime per Costanzo (Di sabato 25 febbraio 2023) Luca Laurenti non è riuscito a trattenere tutto il dolore per la scomparsa di Maurizio Costanzo, che è venuto a mancare all'età di 84 anni. Intervenuto a Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, Laurenti è crollato in un pianto a dirotto, che ha lasciato senza parole anche la padrona di casa. “Io ho perso un padre - ha dichiarato - non ci si abitua alla morte delle persone. Era tenerissimo, per me era un papà”. “Maurizio lo metto nella mia cornice famigliare, ci ho passato nove anni a Buona Domenica. Già per me adesso parlarne…”, ha aggiunto prima di lasciarsi andare al dolore e a un pianto sincero. Dopo un po' Laurenti, singhiozzando e con la voce rotta, ha provato a riprendere il discorso: “In questi momenti uno si trova a essere un alchimista e un equilibrista. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Lucanon è riuscito a trattenere tutto il dolore per la scomparsa di Maurizio, che è venuto a mancare all'età di 84 anni. Intervenuto a Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silviaè crollato in un pianto a dirotto, che ha lasciato senza parole anche la padrona di casa. “Io ho perso un padre - ha dichiarato - non ci si abitua alla morte delle persone. Era tenerissimo, per me era un papà”. “Maurizio lo metto nella mia cornice famigliare, ci ho passato nove anni a Buona Domenica. Già per me adesso parlarne…”, ha aggiunto prima di lasciarsi andare al dolore e a un pianto sincero. Dopo un po', singhiozzando e con la voce rotta, ha provato a riprendere il discorso: “In questi momenti uno si trova a essere un alchimista e un equilibrista. ...

