I mutui non impazziscono da soli: basta con la narrazione sbagliata delle rate che aumentano (Di sabato 25 febbraio 2023) I mutui non impazziscono da soli: occorre fermare la narrazione sbagliata sull’aumento delle rate dei finanziamenti. Un racconto che si basa sull’assunto che le imprese, che avevano stipulato mutui a tasso variabile, in circa sei mesi, hanno visto aumentare le rate dei loro finanziamenti di circa il 40% a seguito della variazione del prezzo della materia prima. Il costo del denaro (tasso di riferimento della BCE) sul mercato all’ingrosso è, infatti, cresciuto del 3% dal luglio 2022 mentre il tasso interbancario di riferimento (Euribor), una sorta di prezzo che si forma a seguito degli scambi di danaro tra le banche e che, di solito, anticipa il trend del tasso BCE, ha fatto registrare più o meno la stessa crescita a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Inonda: occorre fermare lasull’aumentodei finanziamenti. Un racconto che si basa sull’assunto che le imprese, che avevano stipulatoa tasso variabile, in circa sei mesi, hanno visto aumentare ledei loro finanziamenti di circa il 40% a seguito della variazione del prezzo della materia prima. Il costo del denaro (tasso di riferimento della BCE) sul mercato all’ingrosso è, infatti, cresciuto del 3% dal luglio 2022 mentre il tasso interbancario di riferimento (Euribor), una sorta di prezzo che si forma a seguito degli scambi di danaro tra le banche e che, dito, anticipa il trend del tasso BCE, ha fatto registrare più o meno la stessa crescita a ...

