I mesi di Céline tra carcere e ospedale | a un passo dalla condanna a morte

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 febbraio 2023) Se uno dei più grandi scrittori del Novecento, Louis-Ferdinand Destouches detto “”, è stato nel secondo Dopoguerra a undall’affrontare un plotone di esecuzione? Piuttosto sì che no. Era successo che poco prima dell’arrivo delle forze alleate a Parigi, nel marzo 1944, lui avesse abbandonato di gran corsa il suo domicilio di rue Girardon lasciandovi un metro cubo di inediti documenti letterari. Dopo un soggiorno nel castello tedesco di Sigmaringen dove avevano fatto gruppo i più importanti fra quanti s’erano schieratiparte dei nazi, il 18 marzo 1945ottiene un visto per la Danimarca. Arriva a Copenaghen il 27 marzo, mentre a Parigi un giudice d’istruzione sta per emettere un mandato d’arresto nei suoi confronti “per tradimento” della patria. Eranoin cui non c’era scampo ...