I democratici usano la scuola contro Valditara: l'ultimo bersaglio delle manipolazioni (Di sabato 25 febbraio 2023) La bufera politica e mediatica scatenata contro il ministro Valditara, in un crescendo di accuse e di iperboli per aver criticato la lettera della preside fiorentina sulla molto presunta rinascita del fascismo («Si è messo fuori dalla Costituzione, si dimetta...»), non può sorprendere, essendo da sempre la scuola pubblica uno dei fortilizi ideologici della sinistra. Il ministro, peraltro, non ha mai detto di voler emettere sanzioni o censure, esercitando solo il diritto di critica: «Non ritengo sia necessario intervenire», aveva infatti subito specificato nell'intervista a Mattino 5. Ma non illudiamoci, il clima di tensione è destinato a crescere, perché il Pd ha tutto l'interesse a strumentalizzare la vicenda come arma di distrazione di massa, non a caso la Schlein concludendo la sua campagna, a Firenze, ha intonato Bella ciao «per ...

