I calciatori di 15 anni accusati di aver truccato una gara: squalificati per tre anni

Sono pesanti le squalifiche per lo Zambra. Quattro anni a Federico Viviani. all'epoca dei fatti allenatore della squadra del campionato toscano dei Giovanissimi Under 15, tre anni ai tre calciatori 15enni della squadra coinvolti nel caso, e un anno a uno degli avversari. La sentenza della corte d'appello federale presieduta da Mario Luigi Torsello, arriva nell'ambito della combine per cui sono stati condannati i quattro. Secondo l'accusa lo Zambra, club di Cascina, in provincia di Pisa, avrebbe perso di proposito una partita contro il Montignoso valida per gli spareggi dei playout giocata il 15 maggio 2022. Oltre alle squalifiche personali, Zambra e Montignoso sono state sanzionate, rispettivamente, con 4 punti di penalizzazione e mille euro di multa. Tutto gira intorno a un calcio di rigore, ...

