Hurkacz-Bonzi in tv: orario, canale, diretta tv e streaming finale Atp Marsiglia 2023 (Di sabato 25 febbraio 2023) Hubert Hurkacz sfiderà Benjamin Bonzi nella finale del torneo ATP 250 di Marsiglia 2023 (cemento indoor). Prima finale stagionale per il polacco, che nonostante le difficoltà contro Riedi e Ymer, è approdato all’atto conclusivo grazie a un’ottima prestazione in semifinale contro l’istrionico Bublik. A contendergli il titolo sarà il beniamino di casa Bonzi, vittorioso nel derby contro il connazionale Fils. Seconda finale in stagione per Bonzi dopo quella raggiunta (e persa) a Pune. Tra i due non ci sono precedenti ma, nonostante il sostegno del pubblico dalla parte di Benjamin, sarà Hurkacz a scendere in campo con i favori del pronostico. MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONE Hurkacz e ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Hubertsfiderà Benjaminnelladel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Primastagionale per il polacco, che nonostante le difficoltà contro Riedi e Ymer, è approdato all’atto conclusivo grazie a un’ottima prestazione in semicontro l’istrionico Bublik. A contendergli il titolo sarà il beniamino di casa, vittorioso nel derby contro il connazionale Fils. Secondain stagione perdopo quella raggiunta (e persa) a Pune. Tra i due non ci sono precedenti ma, nonostante il sostegno del pubblico dalla parte di Benjamin, saràa scendere in campo con i favori del pronostico. MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONEe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannipelazzo : Benjamin Bonzi ???? raggiunge la sua 2ª finale in stagione e in carriera dopo quella raggiunta a Pune, prevalendo con… - sportface2016 : #AtpMarseille: la finale sarà #Hurkacz-#Bonzi, sconfitti #Bublik e #Fils - AlbertoRossi70 : Tennis, ATP 250 Marsiglia (Francia) – Le semifinali, in programma sabato 25 febbraio, vedranno il polacco Hubert Hu… - OA_Sport : ATP Marsiglia 2023: Hurkacz-Bublik (con brividi vari) e Fils-Bonzi sono le semifinali dell'Open 13 - AlbertoRossi70 : Tennis, ATP 250 Marsiglia (Francia) – Venerdì 24 febbraio, a partire dalle ore 14:30, si disputeranno i seguenti qu… -