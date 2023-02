Hugh Jackman: "Interpretare Wolverine ha danneggiato la mia voce" (Di sabato 25 febbraio 2023) Dover Interpretare il ruolo di Wolverine nei film degli X-Men ha avuto delle conseguenze sulla voce di Hugh Jackman, come ha rivelato l'attore in una recente intervista. Hugh Jackman ha svelato che Interpretare il ruolo di Wolverine gli ha rovinato la voce a causa dei grugniti e della necessità di "ringhiare" nei film degli X-Men. La star australiana ha raccontato i dettagli della situazione durante la trasmissione radiofonica Front Row, trasmessa da BBC Radio 4. Parlando della sua esperienza nei film tratti dai fumetti, Hugh Jackman ha spiegato: "Il mio insegnante di arti drammatiche sarebbe inorridito da alcune delle cose che ho fatto in Wolverine". L'interprete di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023) Doveril ruolo dinei film degli X-Men ha avuto delle conseguenze sulladi, come ha rivelato l'attore in una recente intervista.ha svelato cheil ruolo digli ha rovinato laa causa dei grugniti e della necessità di "ringhiare" nei film degli X-Men. La star australiana ha raccontato i dettagli della situazione durante la trasmissione radiofonica Front Row, trasmessa da BBC Radio 4. Parlando della sua esperienza nei film tratti dai fumetti,ha spiegato: "Il mio insegnante di arti drammatiche sarebbe inorridito da alcune delle cose che ho fatto in". L'interprete di ...

