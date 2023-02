Hugh Jackman contro Wolverine: “I ringhi e le urla mi hanno danneggiato la voce” (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo oltre vent’anni di interpretazione di Wolverine nel franchise cinematografico degli X-Men, Hugh Jackman ha parlato dell’eredità che il ruolo ha avuto sulla sua voce. Durante un episodio di Front Row della BBC, l’attore di Les Misérables ha descritto i danni subiti dall’interpretazione del supereroe mutante: “Il mio falsetto non è più forte come una volta e questo lo attribuisco direttamente ad alcuni ringhi e urla“, ha detto Jackman. “Il mio insegnante di canto alla scuola di teatro sarebbe rimasto inorridito da alcune cose che ho fatto in Wolverine“. Quando non recita nei suoi iconici ruoli d’azione, la star di The Greatest Showman è anche nota per le sue parti di canto e danza a Broadway, come Oklahoma!, A Steady Rain, The River e The Music Man, ... Leggi su screenworld (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo oltre vent’anni di interpretazione dinel franchise cinematografico degli X-Men,ha parlato dell’eredità che il ruolo ha avuto sulla sua. Durante un episodio di Front Row della BBC, l’attore di Les Misérables ha descritto i danni subiti dall’interpretazione del supereroe mutante: “Il mio falsetto non è più forte come una volta e questo lo attribuisco direttamente ad alcuni“, ha detto. “Il mio insegnante di canto alla scuola di teatro sarebbe rimasto inorridito da alcune cose che ho fatto in“. Quando non recita nei suoi iconici ruoli d’azione, la star di The Greatest Showman è anche nota per le sue parti di canto e danza a Broadway, come Oklahoma!, A Steady Rain, The River e The Music Man, ...

