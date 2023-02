Hong Kong, uccisa la modella e influencer Abby Choi. Ritrovato il cadavere smembrato: arrestati i familiari dell’ex marito (Di sabato 25 febbraio 2023) Era sparita lo scorso 21 febbraio e, per quattro giorni, le forze dell’ordine di Hong Kong sono state sulle sue tracce, non escludendo l’ipotesi che Abby Choi fosse ancora viva. La sera di venerdì 24 febbraio, poi, la tragica scoperta nel villaggio di Lung Mei Tsuen: il corpo della modella e influencer di 28 anni, in buona parte smembrato attraverso una sega elettrica, è stato Ritrovato in un appartamento. Alcune parti di tessuto umano, hanno riferito gli uomini della polizia di Hong Kong, sono state rinvenute in delle pentole. Gli agenti non sono riusciti ancora a rintracciare la testa, il busto e le mani della donna. Altri resti del cadavere erano stati disposti dall’omicida e dai suoi evenutuali ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Era sparita lo scorso 21 febbraio e, per quattro giorni, le forze dell’ordine disono state sulle sue tracce, non escludendo l’ipotesi chefosse ancora viva. La sera di venerdì 24 febbraio, poi, la tragica scoperta nel villaggio di Lung Mei Tsuen: il corpo delladi 28 anni, in buona parteattraverso una sega elettrica, è statoin un appartamento. Alcune parti di tessuto umano, hanno riferito gli uomini della polizia di, sono state rinvenute in delle pentole. Gli agenti non sono riusciti ancora a rintracciare la testa, il busto e le mani della donna. Altri resti delerano stati disposti dall’omicida e dai suoi evenutuali ...

