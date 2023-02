Hogwarts Legacy, hacker cracca il gioco e lancia un messaggio: "Sto dalla parte di J.K. Rowling" (Di sabato 25 febbraio 2023) Una nota hacker russa ha ammesso di essere riuscita a craccare Hogwarts Legacy, manifestando il suo totale supporto nei confronti di J.K. Rowling. Hogwarts Legacy è diventato in poco tempo il gioco più chiacchierato degli ultimi mesi. Nonostante le pesanti critiche e tentativi di boicottaggio il videogame ha stabilito un record di vendite, rivelandosi il titolo che gli appassionati videoludici di Harry Potter attendevano da tempo. Purtroppo anche Hogwarts Legacy ha dovuto soccombere alla pirateria. La nota hacker EMPRESS ha ammesso pubblicamente di essere riuscita a craccare il gioco, pubblicando sul suo canale Telegram un messaggio di supporto nei ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023) Una notarussa ha ammesso di essere riuscita are, manifestando il suo totale supporto nei confronti di J.K.è diventato in poco tempo ilpiù chiacchierato degli ultimi mesi. Nonostante le pesanti critiche e tentativi di boicottaggio il videogame ha stabilito un record di vendite, rivelandosi il titolo che gli appassionati videoludici di Harry Potter attendevano da tempo. Purtroppo ancheha dovuto soccombere alla pirateria. La notaEMPRESS ha ammesso pubblicamente di essere riuscita are il, pubblicando sul suo canale Telegram undi supporto nei ...

