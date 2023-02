"Ho ancora i brividi": Mare Fuori, la confessione choc dietro le quinte (Di sabato 25 febbraio 2023) Mare Fuori è una delle serie tv più riuscite in onda sulla Rai. Un successo mostruoso che ha appassionato milioni di telespettatori. E tra i protagonisti di questa serie c'è Liz, Anna Ammirati che veste i panni di un agente di polizia penitenziaria nel settore femminile del minorile di Napoli. E così, proprio la Ammirati spiega a Chi cosa ha rappresentato per lei questa esperienza: "Per la prima stagione sono stata nel vero Ipm di Nisida. Ho avuto l'occasione di incontrare alcuni ragazzi e ricordo i loro occhi, occhi di chi chiede una seconda possibilità. Ho ancora i brividi a ripensarci. Questa emozione l'ho messa tutta nel personaggio". E ancora: "Ho sofferto molto la solitudine e quelle sensazioni mi sono rimaste tatuate dentro. Tutto questo mi ha portato a volermi laureare in psicologia". ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023)è una delle serie tv più riuscite in onda sulla Rai. Un successo mostruoso che ha appassionato milioni di telespettatori. E tra i protagonisti di questa serie c'è Liz, Anna Ammirati che veste i panni di un agente di polizia penitenziaria nel settore femminile del minorile di Napoli. E così, proprio la Ammirati spiega a Chi cosa ha rappresentato per lei questa esperienza: "Per la prima stagione sono stata nel vero Ipm di Nisida. Ho avuto l'occasione di incontrare alcuni ragazzi e ricordo i loro occhi, occhi di chi chiede una seconda possibilità. Hoa ripensarci. Questa emozione l'ho messa tutta nel personaggio". E: "Ho sofferto molto la solitudine e quelle sensazioni mi sono rimaste tatuate dentro. Tutto questo mi ha portato a volermi laureare in psicologia". ...

