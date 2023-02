Hit Parade: sul podio della classifica i protagonisti di Sanremo (Di sabato 25 febbraio 2023) Dominano la scena musicale italiana i protagonisti del Festival di Sanremo. Nell’ultima classifica settimanale, che va dal 17 al 23 febbraio, ci sono poche new entry, ma restano saldi nelle loro posizioni gli artisti che la scorsa settimana hanno conquistato la Top10 degli album, singoli e vinili più acquistati. La nuova classifica musicale firmata Fimi è ancora dominata, per un’altra settimana, dai protagonisti del Festival di Sanremo. La kermesse musicale che ha visto la vittoria di Marco Mengoni, premia ancora una volta i primi cinque artisti che si erano posizionati nella classifica della serata finale. Ma è l’ultima new entry di Ultimo con Alba a conquistare il panorama musicale per questa nuova settimana. classifica musicale ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 febbraio 2023) Dominano la scena musicale italiana idel Festival di. Nell’ultimasettimanale, che va dal 17 al 23 febbraio, ci sono poche new entry, ma restano saldi nelle loro posizioni gli artisti che la scorsa settimana hanno conquistato la Top10 degli album, singoli e vinili più acquistati. La nuovamusicale firmata Fimi è ancora dominata, per un’altra settimana, daidel Festival di. La kermesse musicale che ha visto la vittoria di Marco Mengoni, premia ancora una volta i primi cinque artisti che si erano posizionati nellaserata finale. Ma è l’ultima new entry di Ultimo con Alba a conquistare il panorama musicale per questa nuova settimana.musicale ...

