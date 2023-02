Highlights e gol Hoffenheim-Borussia Dortmund 0-1, Bundesliga 2022/23 (VIDEO) (Di sabato 25 febbraio 2023) Termina 0-1 il match tra Hoffenheim e Borussia Dortmund, partita valida per 22esima giornata di Bundesliga 2022/23. La sfida è stata decisa dalla reti di Julian Brandt, arrivata al minuto 43? su assist di Marco Reus. Ecco il VIDEO con gli Highlights del match. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Termina 0-1 il match tra, partita valida per 22esima giornata di/23. La sfida è stata decisa dalla reti di Julian Brandt, arrivata al minuto 43? su assist di Marco Reus. Ecco ilcon glidel match. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaMarchisio8 : Non sono riuscito a vedere il primo tempo. Grazie agli #highlights mi sono visto il gol di #DiMaria … Che bellezza ?? #NantesJuventus - SkyTG24 : Serie A, alle 18 Empoli-Napoli. Stasera si gioca Lecce-Sassuolo - FinallyMichele : RT @tuskatore: La compilation dei gol sculati dell'anno scorso una delle cose che mi fa godere di più, noi in piazza a festeggiare e loro s… - LeoAmbro999 : RT @tuskatore: La compilation dei gol sculati dell'anno scorso una delle cose che mi fa godere di più, noi in piazza a festeggiare e loro s… - ildumba : RT @tuskatore: La compilation dei gol sculati dell'anno scorso una delle cose che mi fa godere di più, noi in piazza a festeggiare e loro s… -