"Ha preso due cinture": Hunziker, il dettaglio inedito svelato da Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha rilasciato una lunga intervista ad Alberto Dandolo per il settimanale Oggi. Tra i tanti temi toccati non poteva mancare l'ex moglie Michelle Hunziker, con la quale al momento i rapporti sono ottimi. L'artista ha svelato di essere riuscito a trasmetterle la sua grande passione per le arti marziali: "Ti cambia la vita, ti migliora, ti rafforza. Michelle è arrivata a prendere due cinture, lei è una vera e propria macchina da guerra". Ramazzotti è convinto che le arti marziali facciano bene anche a livello psicologico e che diano un certo equilibrio: "Il karate ti dà l'equilibrio per affrontare lo stress della vita. Michelle ha un carattere forte". A proposito dell'ex moglie, la scorsa settimana è tornata in prima serata su Canale 5 con il suo one woman show che è stato molto ...

