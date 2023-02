“Ha deciso di farlo per Costanzo”. Mara Venier, la scelta importante dopo la sua morte (Di sabato 25 febbraio 2023) importante decisione di Mara Venier dopo la morte di Maurizio Costanzo. In queste ore la conduttrice televisiva ha fatto commuovere tutti con la sua presenza alla camera ardente in Campidoglio. In compagnia del collega Pierluigi Diaco si è avvicinata alla bara del conduttore, giornalista e autore ed è scoppiata a piangere. Non se l’è sentita nemmeno di fare qualche affermazione davanti alla stampa, che la stava aspettando. Ma ora ha fatto qualcosa che tutti effettivamente si aspettavano. Assisteremo ad un evento molto toccante, con Mara Venier che sarà autentica protagonista. In seguito alla morte di Maurizio Costanzo sono stati organizzati diverse cose per omaggiarlo a dovere, infatti Mediaset ha voluto programmare ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 febbraio 2023)decisione diladi Maurizio. In queste ore la conduttrice televisiva ha fatto commuovere tutti con la sua presenza alla camera ardente in Campidoglio. In compagnia del collega Pierluigi Diaco si è avvicinata alla bara del conduttore, giornalista e autore ed è scoppiata a piangere. Non se l’è sentita nemmeno di fare qualche affermazione davanti alla stampa, che la stava aspettando. Ma ora ha fatto qualcosa che tutti effettivamente si aspettavano. Assisteremo ad un evento molto toccante, conche sarà autentica protagonista. In seguito alladi Mauriziosono stati organizzati diverse cose per omaggiarlo a dovere, infatti Mediaset ha voluto programmare ...

