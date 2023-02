Günther Steiner, star per caso della Formula 1 (Di sabato 25 febbraio 2023) Si può lavorare per una vita nel mondo dei motori, entrare e uscire dal paddock di Formula 1 senza che un tifoso ti chieda un autografo o un selfie. Poi succede che Drive to survive, la se... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 febbraio 2023) Si può lavorare per una vita nel mondo dei motori, entrare e uscire dal paddock di1 senza che un tifoso ti chieda un autografo o un selfie. Poi succede che Drive to survive, la se... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fuoripistanet : Il team principal di Haas, Guenther Steiner, ha spiegato come il team si è trasferito in un muretto più piccolo (pe… - Formula1WM : Sono in corso i test pre-stagionali in Bahrain e sicuramente avrete notato che il muretto della #Haas annovera solt… - Formula1WM : Abbiamo intervistato in esclusiva Guenther Steiner, team principal della Haas dal 2014.Tra i tanti temi trattati ne… - Formula1WM : Abbiamo intervistato in esclusiva Guenther #Steiner, team principal della #Haas dal 2014. Tra i tanti temi trattati… - elisaferraro64 : Se questo sarà davvero in DTS io sbocco, ma che è ‘sta cagata e lo ripeto all’infinito Guenther Steiner da quando è… -