Guerra Russia-Ucraina, Ue approva il decimo pacchetto di sanzioni (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Ue ha dato il via libera decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e ha promesso che la pressione europea su Mosca aumenterà. L’Ue giura di aumentare la pressione su Mosca Il giorno dopo il primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina, l’Ue adotta un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. “Ora abbiamo le sanzioni di più ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Ue ha dato il via liberadicontro lae ha promesso che la pressione europea su Mosca aumenterà. L’Ue giura di aumentare la pressione su Mosca Il giorno dopo il primo anniversario dell’invasione dell’, l’Ue adotta un nuovodicontro la. “Ora abbiamo ledi più ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: oggi si compie un anno, un lungo anno, della guerra di aggressione che ha visto la Russia aggredire l’… - Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - meb : Se la Russia smette di combattere, non ci sarà più la guerra. Se l’Ucraina smette di combattere, non ci sarà più l’… - Cristy07738 : RT @La_Piera7: Nel centro di Chisinau è iniziata una manifestazione contro il coinvolgimento della Moldavia nella guerra. I manifestanti c… - Ariete030458 : RT @dave_bianchi80: Ieri 24 febbraio in molte città #Russe, alcune persone coraggiose hanno manifestato contro la #guerra e portato fiori a… -