Guerra in Ucraina, solidarietà e un appello: "Niente più armi" (FOTO) (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presidio questa mattina di sindacati, associazioni, giovani e cittadini per dire basta al conflitto in Ucraina. La Cgil, Libera, l'Anpi ed altre associazioni si sono ritrovati nei pressi del Palazzo del Governo dopo i terribili 365 giorni di conflitto tra Ucraina e Russia per manifestare il dissenso nei confronti delle politiche nazionali che hanno finito per rivelarsi solo finalizzate a finanziare il mercato delle armi e delle multinazionali a prescindere da qualsivoglia considerazione umanitaria nei confronti delle vittime del conflitto. Secondo i manifestanti si è fatta anche troppa retorica con le luci gialle e blu sui monumenti più importanti d'Italia: questo non basta e non può far nascondere la realtà di quanto sta accadendo. Occorre fare altro che inviare nuove armi a ...

