Guerra e speculazione, i prezzi di pane e pasta alle stelle. Assoutenti: "Ecco le città con i rincari più alti" (Di sabato 25 febbraio 2023) A un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e il conseguente conflitto i prezzi, tra cui quelli di pane e pasta, hanno registrato un'impennata. Assoutenti ha realizzato uno studio che dimostra come la Guerra abbia influito in modo pesante sui prezzi al dettaglio di alcuni prodotti di largo consumo venduti in Italia. Prendendo in esame tre beni le cui materie prime sono state interessate in modo diretto dalla Guerra – attraverso sia una riduzione delle forniture da Russia e Ucraina, sia un rialzo generalizzato delle quotazioni internazionali – Assoutenti ha analizzato i listini al dettaglio di pane fresco, pasta di semola di grano duro e olio di semi di girasole nelle principali città

