Gucci: la sfilata autunno inverno 2023-24 è solo l'antipasto? (Di sabato 25 febbraio 2023) Da una parte gli echi camp al mondo immaginifico di Alessandro Michele. Dall'altra la sintesi di volumi e proporzioni: un concentrato di femminilità che riavvolge il nastro della sfilata Gucci autunno inverno 2023-2024 agli anni 90. E se, come già dimostrano le collezioni dell'estate 2023, l'estetica tomfordista è un fenomeno sempre più goloso per gli stilisti contemporanei, chi meglio potrebbe interpretarla se non la maison che ha incarnato di quello stile a cui ora tutti fanno riferimento? Un look dalla sfilata Gucci autunno inverno 2023 2024. Gonne a tubo, micro reggiseni con le rose (come nel look di apertura), pellicce, maglie girocollo nude, camicie e trench richiamano i look allo stesso tempo ...

