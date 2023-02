"Guardate la sua faccia": Ferragni, video impensabile con i Maneskin | Guarda (Di sabato 25 febbraio 2023) Chiara Ferragni fa sempre notizia, soprattutto in questo periodo in cui è super esposta mediaticamente tra l'esperienza da co-conduttrice al Festival di Sanremo e soprattutto la presunta crisi (appena rientrata) con Fedez. L'imprenditrice digitale è stata ripresa alla Milano Fashion Week con un'espressione che appare leggermente scocciata mentre al suo fianco i Maneskin fanno casino. Nel corso dell'evento Thomas Raggi e Victoria De Angelis hanno deciso di movimentare un po' la situazione, cominciando a muoversi a ritmo di musica durante la passerella. Inizialmente la Ferragni sembra aver abbozzato un sorriso, poi con il passare dei secondi la sua espressione è cambiata ed è diventata mano a mano un po' contrariata. Il video è ovviamente diventato virale in men che non si dica su tutti i social e già si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Chiarafa sempre notizia, soprattutto in questo periodo in cui è super esposta mediaticamente tra l'esperienza da co-conduttrice al Festival di Sanremo e soprattutto la presunta crisi (appena rientrata) con Fedez. L'imprenditrice digitale è stata ripresa alla Milano Fashion Week con un'espressione che appare leggermente scocciata mentre al suo fianco ifanno casino. Nel corso dell'evento Thomas Raggi e Victoria De Angelis hanno deciso di movimentare un po' la situazione, cominciando a muoversi a ritmo di musica durante la passerella. Inizialmente lasembra aver abbozzato un sorriso, poi con il passare dei secondi la sua espressione è cambiata ed è diventata mano a mano un po' contrariata. Ilè ovviamente diventato virale in men che non si dica su tutti i social e già si ...

