Gruppo Wagner | il disertore Medvedev arrestato a Oslo | ' Ha aggredito un poliziotto durante una rissa'

(Di sabato 25 febbraio 2023) Andreisi era rifugiato in Norvegia , a, lo scorso 13 gennaio e dopo 10 giorni era stato. Dopo aver affermato di temere ormai per la sua vita, l'ex comandante del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnaGarc29383420 : RT @ProgettoLepanto: ???Dalla linea del fronte al centro di #Artyomovsk (Bakhmut) mancano meno di due chilometri, ha affermato il comandant… - marielSiviglia : RT @ProgettoLepanto: ???Dalla linea del fronte al centro di #Artyomovsk (Bakhmut) mancano meno di due chilometri, ha affermato il comandant… - Nicola23453287 : RT @ProgettoLepanto: ???Dalla linea del fronte al centro di #Artyomovsk (Bakhmut) mancano meno di due chilometri, ha affermato il comandant… - ProgettoLepanto : ???Dalla linea del fronte al centro di #Artyomovsk (Bakhmut) mancano meno di due chilometri, ha affermato il comand… - GiuseppePrada1 : RT @ultimoranet: #Ucraina Gruppo Wagner, con un colpo di scena Mosca ordina la censura del suo fondatore Prighozin: da giorni critica il mo… -

Chiedendo l'asilo, si è detto pronto a raccontare tutto ciò che sapeva sul, le sue attività e sul suo leader, Yevgeny Prigozhin .Ad affermarlo è il comandante del plotone deldi mercenariimpegnato alla conquista della città ucraina, parlando a Ria Novosti. 'Al centro di Bakhmut rimangono 1.740 metri dalle ...

Ora il capo del gruppo Wagner mette nel mirino il Cremlino: «Ogni russo dica al governo di mandarci armi» Open

Oslo, arrestato di nuovo l'ex capo del gruppo Wagner. Intanto Mosca punisce Prigozhin: «Censurato da tutti i media» Open

Norvegia: l’ex mercenario del gruppo Wagner che ha chiesto asilo arrestato per una rissa Globalist.it

Ucraina, Wagner alla Russia: "Dateci le munizioni" Adnkronos

Andrei Medvedev si era rifugiato in Norvegia, a Oslo, lo scorso 13 gennaio e dopo 10 giorni era stato arrestato. Dopo aver affermato di temere ormai per la ...Da sempre considerato uomo forte di Putin, il capo del gruppo dei mercenari russi che guidano l'attacco in Ucraina viene di fatto escluso ...