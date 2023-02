Grande Fratello Vip, “Guerra in atto tra Pamela Prati e Carmen Russo”: la rivelazione di Giovanni Ciacci (Di sabato 25 febbraio 2023) Al Grande Fratello Vip le rivalità non sono solo dentro la casa, ma anche fuori, nel parterre dello studio di Cinecittà. È Giovanni Ciacci a parlarne in collegamento con GF Vip Party: “Come vi ho sempre detto, ci sono molti più scandali nel parterre di Cinecittà che dentro la Casa. C’è una Guerra in atto, ma una Guerra che a confronto Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sono due dilettanti. C’è una Guerra tra due primedonne per il balletto: voi non avete idea delle scene tra Pamela Prati e Carmen Russo“. Che tra le due il clima non fosse dei più distesi era già emerso qualche giorno fa con un botta e risposta in diretta, ma ora Ciacci prosegue: “Non vedevo una cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) AlVip le rivalità non sono solo dentro la casa, ma anche fuori, nel parterre dello studio di Cinecittà. Èa parlarne in collegamento con GF Vip Party: “Come vi ho sempre detto, ci sono molti più scandali nel parterre di Cinecittà che dentro la Casa. C’è unain, ma unache a confronto Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sono due dilettanti. C’è unatra due primedonne per il balletto: voi non avete idea delle scene tra“. Che tra le due il clima non fosse dei più distesi era già emerso qualche giorno fa con un botta e risposta in diretta, ma oraprosegue: “Non vedevo una cosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #16febbraio 1907; muore il celebre Fratello #GiosuèCarducci, poeta e #premioNobel per la letteratura.… - MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - ollygg_ : Daniele 'no go voja, no go voja' madonna che do coioni questo, ripetiamo ancora una volta che non venivi al grande… - Prelemi14096385 : RT @alzastovolume: salviamoli! Salviamo Micol e Tavassi gli #incorvassi Come? Creando email su siti come libero Yahoo Outlook gmail hotmai… -