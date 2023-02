Graduatoria interna di istituto docenti 2023, punteggi servizio, famiglia e titoli. Chi diventa sovrannumerario e cambia scuola [LO SPECIALE] (Di sabato 25 febbraio 2023) Graduatoria interna di istituto per l'anno scolastico 2023/24: riguarda tutti i docenti di ogni scuola assunti a tempo indeterminato, anche neoimmessi in ruolo. Sono invece esclusi i docenti assunti da GPS art. 59 comma 4 del DL 73/2021 con proroga per il 2022/23 e i docenti assunti da concorso straordinario bis di cui all'art. 59 comma 9bis del DL 73/2021 perchè assunti a tempo determinato per il 2022/23. L'articolo Graduatoria interna di istituto docenti 2023, punteggi servizio, famiglia e titoli. Chi diventa sovrannumerario e cambia ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 febbraio 2023)diper l'anno scolastico/24: riguarda tutti idi ogniassunti a tempo indeterminato, anche neoimmessi in ruolo. Sono invece esclusi iassunti da GPS art. 59 comma 4 del DL 73/2021 con proroga per il 2022/23 e iassunti da concorso straordinario bis di cui all'art. 59 comma 9bis del DL 73/2021 perchè assunti a tempo determinato per il 2022/23. L'articolodi. Chi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto docenti 2023, punteggi servizio, famiglia e titoli. Chi diventa sovrannumerario e c… - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, specializzazione sostegno è un titolo importante ma non dà punteggio come “altro t… - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, docenti perdenti posto sostegno: come si individuano - GazzettaDellaSc : Graduatoria interna di istituto docenti 2023, quali corsi e concorsi fanno aumentare il punteggio… - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto docenti 2023, quali corsi e concorsi fanno aumentare il punteggio -