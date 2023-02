Governo, al vaglio l’ipotesi di bloccare TikTok sui cellulari dei dipendenti pubblici (Di sabato 25 febbraio 2023) Il 23 febbraio la Commissione europea ha dato mandato ai propri dipendenti di disinstallare dai propri cellulari l’applicazione di TikTok. Tra le motivazioni, alcune mancanze nel rispetto delle stringenti normative europee sulla raccolta e la gestione dei dati personali degli utenti. «Da qualche giorno, il tema è all’attenzione» anche del Governo italiano. A spiegarlo è Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione. Scrive Repubblica che, la prossima settimana, dovrebbe esserci un vertice a riguardo: «Decisione in tempi stretti con tutte le istituzioni. Vanno approfonditi i rischi per la sicurezza nazionale». Il membro dell’esecutivo Meloni considera anche l’ipotesi di bloccare l’app cinese su tutti i dispositivi dei dipendenti statali. Il ministro della ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Il 23 febbraio la Commissione europea ha dato mandato ai propridi disinstallare dai propril’applicazione di. Tra le motivazioni, alcune mancanze nel rispetto delle stringenti normative europee sulla raccolta e la gestione dei dati personali degli utenti. «Da qualche giorno, il tema è all’attenzione» anche delitaliano. A spiegarlo è Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione. Scrive Repubblica che, la prossima settimana, dovrebbe esserci un vertice a riguardo: «Decisione in tempi stretti con tutte le istituzioni. Vanno approfonditi i rischi per la sicurezza nazionale». Il membro dell’esecutivo Meloni considera anchedil’app cinese su tutti i dispositivi deistatali. Il ministro della ...

