(Di sabato 25 febbraio 2023) Iisti del PGAcontinuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo giunti infatti a metà del The(montepremi 8,4 milioni di dollari), evento nato nel 1972 che nella passata edizione segnò il primo trionfo austriaco nelcon Sepp Straka. Al termine deltroviamo alSuh. Ilista americano guida la leaderoard con lo score di -10 (130 colpi) e vanta una lunghezza di margine sul connazionale Chris Kirk. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie ad un superbo -8 grazie al quale risale ben 25 posizioni. -8 e terza piazza per lo statunitense Ryan Gerard e per l’inglese Ben Taylor. Sul percorso par 70 del PGA National Resort & Spa di Palm ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mynameis_danilo : Il golf è da sempre uno sport che mi incuriosisce tanto e quest’anno cercherò di seguire seriamente il PGA Tour. E… - PdrGolfClub : Il sudafricano Ernie Els, ex numero 1 al mondo, ha manifestato tutto il suo disappunto nei confronti dei connaziona… - FoGOLF : 2023 #WMPO Data Dive - aghoukassian : Perfetto. - Agenzia_Italia : Con il trionfo di domenica al Genesis Invitational a Los Angeles ha conquistato il terzo titolo del 2023 sul PGA To… -

AGI - Ilpotrebbe aver trovato un nuovo dominatore, il Tiger Woods degli 'anni '20': è il basco Jon Rahm ...al Genesis Invitational a Los Angeles ha conquistato il terzo titolo del 2023 sul...Lo spagnolo si impone nel ricchissimo Genesis Invitational, gara inserita nel calendarioTour, e torna numero uno al mondo superando così il mito di Severiano ...

Golf, PGA Tour 2023: Justin Suh si issa al comando del The Honda Classic dopo il secondo round OA Sport

Golf, PGA Tour: Joseph Bramlett e Billy Horschel guidano l'Honda Classic dopo le prime 18 buche OA Sport

GOLF PGA Tour: Rahm vince il Genesis Invitational e torna numero ... politicamentecorretto.com

Golf PGA Tour Genesis Invitational - Si impone Rahm: gli highlights Eurosport IT

Golf, PGA Tour 2023: Taylor ed Hadwin guidano il WM Phoenix Open dopo la prima giornata. Lontano Francesco Molinari OA Sport

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo giunti infatti a metà del The Honda Classic (montepremi 8,4 milioni di dollari), evento nato nel 1972 ...Dopo uno straordinario Genesis Invitational che ha visto Jon Rahm tornare al numero 1 del ranking mondiale, il PGA Tour si sposta in Florida, precisamente a Palm Beach Gardens, per l’annuale appuntame ...