Goggia, sabato di riposo forzato: nebbia e neve fermano la discesa di Crans Montana (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo due ore di decisioni continuamente rimandate, la federazione internazionale di sci ha optato per la cancellazione della discesa libera che era inizialmente in programma alle 11 di sabato (25 febbraio) a Crans Montana, in Svizzera, a cui avrebbe dovuto prendere parte anche Sofia Goggia. L'iniziale rinvio è stato causato dalla nebbia che rendeva scarsa la visibilità nella parte finale della pista. Successivamente i banchi si sono spostati più in alto. Gli organizzatori hanno monitorato la situazione con costanti check fissando le 13 come ultimatum per la partenza. Proprio a quell'ora, con la nebbia ormai diradata e condizioni apparentemente favorevoli, la federazione ha dato il via agli apripista. Il loro responso però è stato negativo a causa dello stato della ...

