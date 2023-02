Gli Usa e il G7: chi aiuta Putin pagherà «costi gravissimi» (Di sabato 25 febbraio 2023) A un anno dall’aggressione russa all’Ucraina, i capi di stato e di governo del G7 (Usa, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Canada, Giappone) si sono riuniti ieri pomeriggio in video-conferenza, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 25 febbraio 2023) A un anno dall’aggressione russa all’Ucraina, i capi di stato e di governo del G7 (Usa, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Canada, Giappone) si sono riuniti ieri pomeriggio in video-conferenza, L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Solidarietà alla preside che scrivendo una lettera bella e istruttiva ha fatto onore al suo mestiere e sdegno per u… - ladyonorato : “Come dice un proverbio cinese, non è appropriato non ricambiare. Se gli USA continuano ad agitarsi, drammatizzare… - ladyonorato : Sul New York Times un articolo riporta gli studi più autorevoli e sancisce come gli obblighi di #mascherine siano s… - RossinGia : RT @davalessi_ct: Per 8 anni l'aggressore è stato Kiev, e l'aggredito i russofoni del Donbass. Gli accordi di Minsk 2 del 2015 sono stati d… - PensieroNo : RT @VinzDeCarlo1: Tucker Carlson: 'È una misura della totale corruzione dei nostri media il fatto che nessuno chieda a Biden cosa gli USA s… -