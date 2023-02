Gli ultimi giorni di Costanzo: il ricovero in clinica, poi il rapido peggioramento (Di sabato 25 febbraio 2023) Non c’erano avvisaglie di un repentino peggioramento delle sue condizioni, ma in pochi giorni i era aggravato fino al decesso avvenuto ieri mattina. Maurizio Costanzo ha lavorato fino all’ultimo: sarebbe dovuto tornare ad aprile con le nuove puntate del suo Maurizio Costanzo Show, collaborava con diversi quotidiani e radio. Da un paio di settimane il grande giornalista era ricoverato alla clinica Paideia di Roma. Si era sottoposto ad un intervento dal quale sembrava essersi perfettamente ripreso. Secondo quanto riporta Dagospia, Costanzo si era operato al colon per alcuni polipi. Poi però il decorso post-intervento ha fatto emergere i primi problemi: la difese immunitarie del giornalista si erano abbassate, facendo insorgere varie infezioni, compresa una renale. Il conduttore 84enne, ... Leggi su tpi (Di sabato 25 febbraio 2023) Non c’erano avvisaglie di un repentinodelle sue condizioni, ma in pochii era aggravato fino al decesso avvenuto ieri mattina. Maurizioha lavorato fino all’ultimo: sarebbe dovuto tornare ad aprile con le nuove puntate del suo MaurizioShow, collaborava con diversi quotidiani e radio. Da un paio di settimane il grande giornalista era ricoverato allaPaideia di Roma. Si era sottoposto ad un intervento dal quale sembrava essersi perfettamente ripreso. Secondo quanto riporta Dagospia,si era operato al colon per alcuni polipi. Poi però il decorso post-intervento ha fatto emergere i primi problemi: la difese immunitarie del giornalista si erano abbassate, facendo insorgere varie infezioni, compresa una renale. Il conduttore 84enne, ...

