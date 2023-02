Gli Atenei italiani devono dire addio ai servizi di Google? (Di sabato 25 febbraio 2023) Monitora PA è una comunità hacker italiana composta da attivisti che collaborano alla realizzazione del progetto a titolo personale e gratuito. Il loro obiettivo è tutelare la riservatezza dei dati dei cittadini italiani e fare in modo che le piattaforme della Pubblica Amministrazione smettano di affidarsi, per esempio, a Google per fornire i loro servizi e si dotino di sistemi diversi di sicurezza e di tutela dei dati personali degli utenti e dei dipendenti. Giacomo Tesio, cofondatore di Monitora PA, ha inviato di recente una PEC a 45 Atenei italiani che utilizzano ancora i servizi di Google, in particolare Gmail, Google Drive e Google Workspace for Education, per chiedere loro di interrompere entro 40 giorni i trasferimenti illeciti ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 febbraio 2023) Monitora PA è una comunità hacker italiana composta da attivisti che collaborano alla realizzazione del progetto a titolo personale e gratuito. Il loro obiettivo è tutelare la riservatezza dei dati dei cittadinie fare in modo che le piattaforme della Pubblica Amministrazione smettano di affidarsi, per esempio, aper fornire i loroe si dotino di sistemi diversi di sicurezza e di tutela dei dati personali degli utenti e dei dipendenti. Giacomo Tesio, cofondatore di Monitora PA, ha inviato di recente una PEC a 45che utilizzano ancora idi, in particolare Gmail,Drive eWorkspace for Education, per chiedere loro di interrompere entro 40 giorni i trasferimenti illeciti ...

