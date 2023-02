Gli Articolo 31 difendono i Maneskin dal voto di Pitchfork e le critiche in Italia: “Non sanno cosa sia il rock” (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il polverone sollevato dal voto di Pitchfork sull’album Rush!, in parte condiviso anche in Italia, gli Articolo 31 difendono i Maneskin e rilasciano sui social un messaggio sotto l’etichetta “opinione non richiesta”. Il voto di Pitchfork Il nuovo album dei Maneskin Rush! è uscito il 20 gennaio ed era una delle novità più attese del 2023. La band romana di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio continua a collezionare numeri da record dopo lo slancio arrivato dalla vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision. Oggi, infatti, i Maneskin sono in assoluto un fenomeno mondiale. Per questo la loro musica finisce sotto l’occhio attento dei magazine più quotati a livello ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il polverone sollevato daldisull’album Rush!, in parte condiviso anche in, gli31e rilasciano sui social un messaggio sotto l’etichetta “opinione non richiesta”. IldiIl nuovo album deiRush! è uscito il 20 gennaio ed era una delle novità più attese del 2023. La band romana di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio continua a collezionare numeri da record dopo lo slancio arrivato dalla vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision. Oggi, infatti, isono in assoluto un fenomeno mondiale. Per questo la loro musica finisce sotto l’occhio attento dei magazine più quotati a livello ...

