Giorgia Meloni alla camera ardente di Maurizio Costanzo: “Da lui le mie prime partecipazioni televisive. Perdiamo un grande giornalista” (Di sabato 25 febbraio 2023) Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha omaggiato Maurizio Costanzo. alla camera ardente allestita al Campidoglio ha dichiarato: “Ci lascia l’eredità di un grande giornalismo, capace di dialogare con tutti e capire che la dimensione umana delle cose è molto importante. Sicuramente aveva le sue idee ma non gli impediva di cercare di capire tutti e gli interessava moltissimo il carattere umano delle persone – ha aggiunto -. Non ce ne sono moltissimi di giornalisti che sappiano fare quello che ha fatto Costanzo in questi anni”. Quindi la condivisione di un ricordo personale: “Io sono legata a lui da ricordi molto antichi, non posso dire di essere un talento che ha scoperto ma le mie primissime partecipazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Anche il Presidente del Consiglioha omaggiatoallestita al Campidoglio ha dichiarato: “Ci lascia l’eredità di ungiornalismo, capace di dialogare con tutti e capire che la dimensione umana delle cose è molto importante. Sicuramente aveva le sue idee ma non gli impediva di cercare di capire tutti e gli interessava moltissimo il carattere umano delle persone – ha aggiunto -. Non ce ne sono moltissimi di giornalisti che sappiano fare quello che ha fattoin questi anni”. Quindi la condivisione di un ricordo personale: “Io sono legata a lui da ricordi molto antichi, non posso dire di essere un talento che ha scoperto ma le mie primissime...

