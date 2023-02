Ginnastica artistica oggi, Coppa del Mondo Cottbus 2023: orari 25 febbraio, ordini di rotazione, tv, programma, streaming, italiani in gara (Di sabato 25 febbraio 2023) oggi sabato 25 febbraio (a partire dalle ore 14.00) si disputerà la prima giornata di Finali della tappa d’aperturà della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Si preannuncia grande spettacolo a Cottbus (Germania) dove andranno in scena cinque atti conclusivi sugli attrezzi. L’Italia vuole essere grande protagonista: Alice D’Amato e Manila Esposito si presentano con il miglior punteggio di qualifica rispettivamente alle parallele asimmetriche e al volteggio, mentre Elisa Iorio vanta il terzo accredito sugli staggi. Purtroppo non ci saranno italiani in gara nelle prove maschili tra corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. Di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023)sabato 25(a partire dalle ore 14.00) si disputerà la prima giornata di Finali della tappa d’aperturà delladeldi, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Si preannuncia grande spettacolo a(Germania) dove andranno in scena cinque atti conclusivi sugli attrezzi. L’Italia vuole essere grande protagonista: Alice D’Amato e Manila Esposito si presentano con il miglior punteggio di qualifica rispettivamente alle parallele asimmetriche e al volteggio, mentre Elisa Iorio vanta il terzo accredito sugli staggi. Purtroppo non ci sarannoinnelle prove maschili tra corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. Di ...

