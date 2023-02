Ginnastica artistica | Manila Esposito vince in Coppa del Mondo! Spettacolare trionfo al volteggio

(Di sabato 25 febbraio 2023)ha trionfato alin occasione della prima tappa delladel Mondo 2023 di, il massimo circuito internazionale itinerante di specialità. L’azzurra si è imposta con la media di 13.233 a Cottbus (Germania), frutto della media tra il primo salto (13.500) e la seconda esecuzione (12.966). La 16enne non ha tremato durante l’atto conclusivo in terra tedesca dopo che due giorni fa aveva primeggiato in qualifica, ha offerto un paio di buone prove ed è riuscita a conquistare il successo più bello della propria carriera, alla sua seconda stagione tra le senior. L’allieva dellaCivitavecchia, campana ormai di stanza nel Lazio da molti anni, si era presentata con grandi ambizioni alla Lausitz Arena, forte del titolo ...

Trascorsi 16 di questi, che sono stati connotati anche da una piccola parentesi di, è arrivato il coronamento di un sogno. Ispirata dai passi da gigante che stava compiendo il ...Il programma , con l'orario e la diretta streaming, della prima tappa della Coppa del Mondo 2023 dia Cottbus . L'Italia scenderà in pedana con Carlo Macchini, Matteo Levantesi, Marco Sarrugerio, Edoardo De Rosa, Alice D'Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio e Manila Esposito. ...

Manila Esposito ha trionfato al volteggio in occasione della prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante di specialità. L’azzurra si è ...Quella di sabato scorso non è stata una giornata come le altre per Agnese Vella. Biellese, classe 2009, con i colori della Libertas Ginnastica Vercelli ha esordito nel campionato a squadre di serie A2 ...