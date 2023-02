Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 25 febbraio 2023) Il programma, con l’orario e la diretta streaming, della prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica artistica a Cottbus. L’Italia scenderà in pedana con Carlo Macchini, Matteo Levantesi, Marco Sarrugerio, Edoardo De Rosa, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio e Manila Esposito. Queste le finali in programma: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche e anelli. Appuntamento a partire dalle ore 14 di questo pomeriggio, sabato 25 febbraio. IL CALENDARIO COMPLETO diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta streaming gratuita ed integrale su Rai Play e in differita su Rai Sport + HD dalle ore 17 di martedì 28 febbraio. ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Il programma, con l’e la, della prima tappa delladeldi. L’Italia scenderà in pedana con Carlo Macchini, Matteo Levantesi, Marco Sarrugerio, Edoardo De Rosa, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio e Manila Esposito. Queste le finali in programma: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche e anelli. Appuntamento a partire dalle ore 14 di questo pomeriggio, sabato 25 febbraio. IL CALENDARIO COMPLETOtv – Le gare verranno trasmesse ingratuita ed integrale su Rai Play e in differita su Rai Sport + HD dalle ore 17 di martedì 28 febbraio. ...

