Ginnastica artistica | Alice D’Amato imperatrice delle parallele | vittoria in Coppa del Mondo | Italia dominante

(Di sabato 25 febbraio 2023)ha vinto indel, sfoggiando ancora una volta la sua classe indiscussa alleasimmetriche e primeggiando in maniera perentoria in occasione della tappa d’apertura del massimo circuito internazionale itinerante di. L’azzurra ha confezionato un esercizio di rilevante spessore tecnico sugli amati staggi, venendo premiata con il punteggio complessivo di 14.500 (6.2 la nota di partenza), proprio come era successo due giorni fa in qualifica. La 20enne genovese ha conquistato la sua primanel torneo riservato alle singole specialità e aggiunge così un altro trofeo a un palmares sontuoso in cui spiccano un bronzo iridato con la squadra, un oro continentale nel team event e due medaglie agli ...