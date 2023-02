Gigante maschile Palisades Tahoe 2023 | risultati e classifica prima manche | Odermatt davanti a tutti | ok Della Vite e De Aliprandini

(Di sabato 25 febbraio 2023) Si è conclusa ladeldivalido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/si mettein 1:08.43. Distacchi molto corti subito dietro al campione svizzero con Pinturault, Winingstad, Braathen e Schwarz racchiusi in 15 centesimi. Prova sufficiente di Deche si qualificano senza particolari difficoltà. 1.1:08.43 2. Pinturault 1:08.68 3. Winingstad 1:08.72 4. Braathen 1:08.76 5. Schwarz 1:08.83 6. Kranjec 1:09.07 7. Kristoffersen 1:09.09 8. Steen Olsen 1:09.10 9. Meillard 1:09.12 10. Brennsteiner 1:09.17 20. De...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... neveitaliasport : RT @neveitalia: Il solito Odermatt: recupera e vola nella prima manche di gigante, rivedilo - neveitalia : Il solito Odermatt: recupera e vola nella prima manche di gigante, rivedilo - neveitaliasport : RT @neveitalia: Lavoro enorme a Palisades Tahoe per salvare il gigante maschile: alle 20.00 si parte con la 1^ manche #fisalpine #AlpineSki… - neveitalia : Lavoro enorme a Palisades Tahoe per salvare il gigante maschile: alle 20.00 si parte con la 1^ manche #fisalpine… - sportface2016 : #SciAlpino | La start list dello slalom gigante maschile di #Tahoe -

...Tirano - Senna il 3° turno di ritorno del girone G del campionato di basket Promozioneche ... La classifica aggiornata del girone G IlInverigo 36; GS Villa Guardia 34; Tirano, Figino ...START LIST SLALOMTAHOE 2023 1 422304 1994 NOR KRISTOFFERSEN Henrik 2 422729 2000 NOR BRAATHEN Lucas Atomic 3 561244 1992 SLO KRANJEC Zan Rossignol 4 194364 1991 FRA PINTURAULT ...

Sci alpino, gigante maschile Palisades Tahoe 2023 oggi in tv: orario e streaming SPORTFACE.IT

Coppa del Mondo, gigante maschile Palisades Tahoe LIVE: diretta in tempo reale, tv e streaming. Odermatt contro tutti Eurosport IT

LIVE Sci alpino, Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA: Odermatt davanti, ma distacchi risicati. De Aliprandini non brilla OA Sport

Lavoro enorme a Palisades Tahoe per salvare il gigante maschile: alle 20.00 si parte con la 1^ manche NEVEITALIA.IT

Calendario sci alpino oggi: orari sabato 25 febbraio, programma, tv, streaming, startlist OA Sport

La diretta testuale del gigante maschile di Palisades Tahoe 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Al via la prima gara del weekend americano dedicato alle discipline tecniche.SCI ALPINO - La Coppa del Mondo maschile riparte dagli Stati Uniti con il gigante di Palisades Tahoe. Favorito d'obbligo il neocampione del mondo Marco Odermatt, intento ad allungare in classifica ...